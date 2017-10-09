В Киеве начинают подключать тепло в школы, больницы и детсады

С 9 октября в Киеве начинается отопительный сезон в учреждениях бюджетной сферы. Об этом во время пресс-брифинга сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Городской голова Виталий Кличко подписал распоряжение Киевской городской государственной администрации от 06.10.2017 года №1235 «О теплообеспечения объектов социальной сферы».

«Мы начинаем отопительный сезон в учреждениях бюджетной сферы – школах, детсадах, больницах, учреждениях социальной защиты и тому подобное. Подключение будет осуществляться по заявкам администраций этих заведений», – сказал Петр Пантелеев.

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Он отметил, что подключение жилых домов будет осуществляться тогда, когда среднесуточная температура наружного воздуха составит ниже +8 градусов по Цельсию в течение трех суток подряд.

«Мы должны подходить взвешенно к вопросу подключения отопления в домах, несмотря на стоимость этой услуги для жителей столицы. Мы руководствуемся официальным источником информации – прогнозу Украинского гидрометцентра. Пока что средняя фактическая температура составляет выше +8 градусов», – отметил заместитель председателя КГГА.