Кличко: Германия даст 180 тысяч евро на полигон отходов

Германия выделяет Киеву 180 тысяч евро технической помощи для разработки технико-экономического обоснования по повышению безопасности эксплуатации полигона твердых бытовых отходов № 5 в Подгорцах. Об этом шла речь во время встречи мэра Киева Виталия Кличко с делегацией федерального министерства окружающей среды, охраны природы, строительства и безопасности ядерных реакторов Германии во главе с государственным секретарем Гунтером Адлером, передает КГГА.

«Мы очень благодарны немецкой стороне за помощь, которую получает Украина и Киев в частности. Вопрос относительно повышения безопасности использования полигона в Подгорцах назрел уже давно. И требует немедленного решения, чтобы не дошло до ситуации, в которой оказался в этом году Львов», – подчеркнул городской голова.

Правительство Германии выделяет помощь Киеву в 180 тысяч евро, которые используют для разработки технико-экономического обоснования по повышению безопасности эксплуатации полигона ТБО в Подгорцах.

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В свою очередь Гунтер Адлер подчеркнул, что украинская столица и немецкое министерство должны находить новые направления развития сотрудничества, чтобы помогать не только киевлянам.

«Наше сотрудничество должно стать примером для других украинских городов, которым мы готовы помогать и делиться технологиями», – подчеркнул Гунтер Адлер.

Во время встречи стороны обсудили ряд других инфраструктурных проектов, перспективных для реализации в Киеве при помощи федерального министерства. Среди прочего, немецкая сторона может предоставить Киеву наработанную модель утепления жилых домов, что поможет жильцам существенно экономить на отоплении.

Как известно, с 2018 года украинцев заставят сортировать мусор.