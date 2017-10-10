В КГГА объяснили, как будет происходить запуск тепла в дома киевлян

Запуск тепла в жилые дома столицы будет происходить по определенному графику, которого требует технология безопасного и стабильного старта отопительного сезона – в течение 7-10 дней. Это необходимо для того, чтобы система теплоснабжения работала сбалансировано и мы избежали повышенной аварийности во время запуска тепла. Об этом в эфире телеканала «112» заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Читайте такжеВ Киеве начинают подключать тепло в школы, больницы и детсады«Подключение жилого фонда начнется после того как среднесуточная температура в течение трех дней составит ниже +8 градусов. И на старте отопительного периода необходимо придерживаться установленного технологического графика. Киев имеет одну из крупнейших систем централизованного теплоснабжения в Европе. Для запуска теплоносителя в более чем 2,6 тысячи километров тепловых сетей, более 11 тысяч многоквартирных домов необходимо до 10 дней. В прошлом попытки некоторых чиновников путем административных решений за 2-3 дня начать отопительный период приводили к увеличению количества гидравлических ударов и повреждению тепловых сетей. Поэтому, учитывая высокий уровень изношенности трубопроводов в Киеве, мы должны обеспечить постепенное вхождение в сезон отопления», – отметил он.

По словам Петра Пантелеева, с 9 октября в столице начали подачу теплоносителя в больницы, детские сады и школы. Подключение этих учреждений осуществляется по заявкам их администраций.

Также чиновник сообщил, что 100% жилых домов, которые обслуживаются коммунальными ЖЕКами, получили акты готовности.

«Есть определенное количество домов внутренней самоорганизации – ОСМД и ЖСК, которые еще в процессе получения документов. Но город активно включается в этот процесс, чтобы все здания получили тепло вовремя», – сказал заместитель председателя КГГА.