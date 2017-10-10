Кличко сообщил о планах капитального ремонта Дарницкой площади весной 2018 года

В следующем году в Киеве капитально отремонтируют Дарницкую площадь и ряд других дорожных объектов. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время посещения Дарницкой площади, передает пресс-служба КГГА.

Виталий Кличко напомнил, что последняя реконструкция площади выполнялась ровно 30 лет назад – в 1987-м году.

«С того времени один из самых загруженных транспортных узлов Левого берега, через который ежедневно ездят тысячи автомобилей, не ремонтировали. Все вы видите, что сейчас площадь требует капитального ремонта», – сказал мэр столицы.

Он отметил, что основные работы начнутся весной 2018 года и продлятся 2-3 месяца. Площадь покрытия объекта вместе с тротуарами составляет почти 28 тысяч квадратных метров. Ориентировочная же стоимость выполнения работ по капитальному ремонту – около 63 млн грн.

«Полностью обновлены будут, кроме проезжей части, тротуары, пешеходные переходы, оборудовано современное освещение, ограждение», – сказал Виталий Кличко.

Кроме того, отметил городской голова, уже завтра на Дарницкой площади начнется демонтаж незаконно установленных МАФов. Всего демонтажу подлежат 76 зданий.

«Уже в следующем году Дарницкая площадь должна выглядеть современно и соответствовать европейским стандартам. Она должна измениться кардинально. И здесь должен быть сквер. Не должно быть МАФов, которые портят внешний вид и мешают пешеходам», – сказал Виталий Кличко.

Он также отметил, что задача столичной власти – чтобы в Киеве были дороги и транспортные развязки европейского качества. Мэр напомнил, что в этом году запланировано капитально отремонтировать 300 км столичных дорог и проездов.

«Уже выполнено из этого плана более 70 процентов. Я надеюсь, что погодные условия не помешают выполнить все запланированные работы», – сказал столичный голова.

Он отметил, что сейчас идут интенсивные ремонтные работы, в частности, на ул. Елены Телиги, Набережном шоссе, ул. Владимирской. При этом, гарантийный срок новых дорог – 5 лет. Виталий Кличко также напомнил, что столичная власть подписала меморандум с международной независимой организацией, которая сможет проверить соотношение между вложенными деньгами и качеством работ на тех дорогах, которые капитально ремонтируются в Киеве. Он подчеркнул, что соответствие качества путей стоимости дорожных работ будет мониторить международная инициатива CoST, и – что важно – будет информировать об этом общественность.

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Виталий Кличко также подчеркнул, что в следующем году планируется начать работы по строительству и реконструкции еще ряда объектов.

В частности это:

- транспортная развязка на пересечении б-ра Перова – просп. В. Маяковского по ул. Генерала Ватутина;

- транспортная развязка на примыкании ул. Старонаводницкой и вул. Лаврской к б-ру Дружбы Народов (площадь Героев Великой Отечественной войны);

- транспортная развязка на пересечении б-ру Академика Вернадского – ул. Академика Ефремова с просп. Академика Палладина в Святошинском районе.

В 2018 году в столице продолжат работы по строительству (реконструкции) ул. Семьи Кульженков (ул. Дегтяренко Петра), на участке от ул. Лугового до Большой Кольцевой дороги; реконструкция просп. Николая Бажана. А также продолжится капитальный ремонт Набережного шоссе на участке от моста Метро до Почтовой площади; ул. А. Телиги; ул. Алма-Атинской от ул. Пражской до ул. Литинской; транспортной развязки на пересечении ул. Гната Юры с ул. В. Покатила (ул. Картвелишвили). Продолжится капитальный ремонт путепровода на пересечении ул. Космонавта Комарова с бульваром В. Гавела и путепровода на пересечении ул. А. Телиги с ул. Кирилловским.

Ранее стало известно, что Кличко анонсировал строительство пешеходного моста от арки Дружбы народов до Владимирской горки.