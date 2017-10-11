Кличко: мы планируем, что на линии скоростного трамвая будут курсировать только трамваи PESA 5-го поколения

Линию скоростного трамвая в столице планируют укомплектовать исключительно современными трамваями. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала «NewsOne».

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«Мы закупаем польские трамваи PESA 5-го поколения со 100% низким полом, кондиционерами, Wi-Fi, они имеют тихий ход. Меня часто спрашивают, почему мы закупаем именно польские трамваи, когда есть отечественный производитель, - сказал Виталий Кличко. - Поляки предлагают перспективное сотрудничество. Сейчас мы закупаем трамваи и они сначала запустят сервисный центр, а впоследствии – предприятие с крупногабаритной сборки трамваев в нашем городе. А это - и рабочие места, и транспорт, произведенный в Киеве, и его качественное обслуживание. Это направление очень важно для нас», - подчеркнул мэр столицы.

По словам Виталия Кличко, новые трамваи уже в ближайшие месяцы выйдут на маршруты. В планах столичной власти – полностью укомплектовать подвижной состав на линии скоростного трамвая исключительно современными трамваями 5-ого поколения.