На День защитника Украины в Киеве пройдет многотысячный марш славы УПА

В Киеве в День защитника Украины, 14 октября, состоится Марш славы Украинской повстанческой армии (УПА). Как сообщили УНИАН в Департаменте общественных коммуникаций Киевской городской государственной администрации, согласно заявке киевской городской организации ВО «Свобода», анонсированы также митинг и концерт к 75-й годовщине создания УПА, по случаю праздника Покровы и Дня защитника Украины. Заявлено участие в мероприятии 20 тыс. человек.

Читайте такжеНа Тернопольщине накануне праздника Покрова откроют 200 мемориальных досок с именами воинов УПАКак сообщается на официальном сайте партии «Свобода», отметить 75-летие создания Украинской повстанческой армии в столице соберутся активисты «Свободы», «Национального корпуса», «Правого сектора» и других националистических организаций. По завершении марша - праздничный концерт с участием группы «Кому Вниз».

Согласно заявке, переданной в КГГА, маршрут марша: бульвар Шевченко - улица Крещатик - Майдан Незалежности - улица Сагайдачного - Контрактовая площадь.

Празднование будет проходить с 15.00 до 19.00.

Также в этот день, согласно заявкам, поданным в КГГА, на Софийской площади состоится торжественное принятие военной присяги лицеистами Киевского военного лицея им. И. Богуна (с 8.30 до 10.30).

На Михайловской площади и Трухановом острове общественная организация «Всеукраинское объединение «Ветераны за Украину» проведет спортивное мероприятие ко Дню защитника Украины Military camp.

В парке «Победа» общественный союз «Центр национально-патриотического воспитания» организует «Казак-квест» и концерт.

С 12.00 до 17.00 на Контрактовой площади и в сквере Петра Сагайдачного общественное объединение «Украина, Воля. Жизнь» организует мастер-классы и концерт ко Дню защитника Украины.

На ул. Крещатик (от ул. Прорезной до ул. Богдана Хмельницкого) будет установлена сцена и организовано празднование с 14.00 до 17.00. Организаторы мероприятия - КГГА совместно с Ассоциацией деятелей эстрадного искусства Украины.