Не выдержал нашествия пассажиров: в центре Киева троллейбус "сел" днищем на дорогу (фото)

На Майдане Незалежности в Киеве произошла перегрузка троллейбуса из-за большого количества пассажиров. В него зашло столько людей, что он просто "сел" днищем на дорогу, передает Главком.

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Водитель попросил пассажиров выйти, чтобы разгрузить троллейбус. Около десятка человек вышло, но в то же время другие отказались. После этого троллейбус тронулся.

Ранее в Киеве на ул. Сырецкой троллейбус выехал из Куреневского депо и, не тормозя, врезался в стену жилого дома.