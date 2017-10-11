Не выдержал нашествия пассажиров: в центре Киева троллейбус "сел" днищем на дорогу (фото)
15:00, 11 октября 2017Киев
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Чтобы троллейбус тронулся, пришлось выйти части пассажиров.
Троллейбус был перегружен / фото Главком
На Майдане Незалежности в Киеве произошла перегрузка троллейбуса из-за большого количества пассажиров. В него зашло столько людей, что он просто "сел" днищем на дорогу, передает Главком.
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Водитель попросил пассажиров выйти, чтобы разгрузить троллейбус. Около десятка человек вышло, но в то же время другие отказались. После этого троллейбус тронулся.
фото Главком
Ранее в Киеве на ул. Сырецкой троллейбус выехал из Куреневского депо и, не тормозя, врезался в стену жилого дома.
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