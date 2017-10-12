В Киеве переименовали Интернациональную площадь

В Киеве Интернациональная площадь, расположенная в Подольском и Шевченковском районах, переименована в честь украинского диссидента-правозащитника, литературоведа и переводчика Валерия Марченко.

Читайте такжеВ Киеве переименовали Московскую площадьКак передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение поддержало большинство депутатов на заседании сессии Киеврады.

В целом Киеврада приняла ряд решений о переименованиях в рамках закона о декоммунизации, а также с целью возвращения исторических названий, наименований новых улиц города.

Так, Киеврада переименовала переулок Горького в Голосеевском районе в переулок Бориса Шахлина, Днепропетровское шоссе – в Днепровское. Улица Ярослава Галана в Соломенском районе стала улицей Августина Волошина, а улица Днепропетровская - улицей Новокодакской.

Улица Тимофея Шамрыло в Шевченковском районе теперь будет носить название Парково-Сырецкая, улица Эжена Потье - Антона Цедика.

Переулок Краснодонский и улица Краснодонская в Соломенском районе переименованы в переулок Кучмин Яр и улицу Кучмин Яр. Это историческое название местности, пояснил докладчик, заместитель председателя КГГА Алексей Резников. В этом же районе улица Лебедева-Кумача переименована в улицу Николая Голего, а улица Социалистическая стала улицей Левка Мациевича.

Улица Красноводская в Подольском районе переименована в Хотинскую, а улица Николая Лебедева в Днепровском районе - в Юрия Поправки.

Улица Днепродзержинская в Дарницком районе названа теперь Каменской.

Кроме того, 15 новых улиц в Деснянском районе получили названия: Ивана Рогача, Ореста Чемеринского, Павла Филиповича, Михаила Билинского, Василия Биднова, Роберта Конквеста, Семьи Вороных, Ярославы Стецько, Григория Косынки, Владлена Кузнецова, Леся Танюка, Евгения Плужника, Дмитрия Загула, Исы Мунаева, Степана Витвицкого.

Получили названия 24 новых улицы в Голосеевском районе: Остапа Вересая, Назария Яремчука, Виктора Зарецкого, Бориса Матюшенко, Владимира Науменко, Андрея Никовского, Сергея Остапенко, Александра Осецкого, Николая Левитского, Валентина Отаманского, Николая Рябовала, Максима Славинского, Михаила Петренко, Александра Удовиченко, Анатолия Кенгия, Игоря Диченко, Бориса Тена, Князя Витовта, Сергея Шелухина, Андрея Меленского, Артемия Веделя, Володарская, Григория Голоскевича, Феодосия Печерского.