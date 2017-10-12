Кличко рассказал, что нужно сделать для исчезновения пробок на дорогах Киева

Есть несколько путей решения проблемы пробок в столице. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала “Прямой”.

Читайте такжеКиев страдает от пробок (карта, видео)“Во-первых, надо навести порядок с парковкой. Не тайна, что часто обочины улиц заняты припаркованными автомобилями с обеих сторон. Иногда водители бросают машины, перекрывая две полосы движения. Хочу напомнить, что уже 2 года Верховная Рада не может принять закон о парковках. И до сих пор мы не имеем права эвакуировать автомобили, выписывать штрафы безответственным водителям, которые бросают машины на проезжей части или тротуаре. Мы надеемся, что во втором чтении закон таки проголосуют”, - отметил Кличко.

Другим аспектом является строительство перехватывающих паркингов на въездах в столицу. “Могу сказать из собственного опыта, потому что много времени прожил в США и Германии: в центр города приехать не так просто, и люди оставляют машины на перехватывающих паркингах и доезжают до центра на общественном транспорте. Почему они это делают? Они понимают, что поставить автомобиль в центре в паркинге будет стоить гораздо дороже. Чем дальше от центра – тем дешевле. Более того, за нарушение правил парковки штрафы достаточно высокие. Мы, уверен, к этому придем, это вопрос следующих лет”, - подчеркнул мэр.

В-третьих, столичные власти вместе со Всемирным банком изучают организацию эффективных маршрутов общественного транспорта, который сможет перевозить гораздо больше пассажиров, не загружая улицы. “Сюда следует отнести и отмену маршруток, которые перевозят значительно меньше пассажиров, чем автобусы и троллейбусы, но создают нагрузку на дороги”, - подчеркнул мэр.

Еще одной причиной образования заторов, по мнению Кличко, является большое количество транзитного транспорта. “У нас все города построены таким образом, что транспорт, следующий через город, должен проезжать через центр, создавая дополнительную нагрузку и ухудшая экологическую ситуацию. Этот вопрос мы решаем и работаем с Киевской обладминистрацией над тем, чтобы Большая Окружная была достроена. Это уменьшит нагрузку на наши улицы”, - сказал Кличко.