Кличко дал старт началу отопительного сезона в Киеве
16 октября в жилые дома столицы начнут подавать тепло.
С понедельника, 16 октября, в жилые дома столицы начнут подавать тепло. Соответствующее распоряжение КГГА подписал Киевский городской председатель Виталий Кличко.
Так, поручено начать отопительный сезон теплоснабжающим предприятиям и организациям независимо от форм собственности при условии готовности систем теплопотребления:
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– в жилые дома независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности согласно графикам, разработанным и согласованным Департаментом жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА, или раньше, если в течение 3-х суток средняя суточная температура наружного воздуха не будет превышать +8 градусов С;
– в административные здания предприятий, учреждений и организаций – по заявкам их руководителей.
Напомним, что 9 октября в столице начали подключать к теплу учреждения бюджетной сферы – школы, детсады, больницы, учреждения социальной защиты и т.д.