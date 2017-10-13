Кличко дал старт началу отопительного сезона в Киеве

С понедельника, 16 октября, в жилые дома столицы начнут подавать тепло. Соответствующее распоряжение КГГА подписал Киевский городской председатель Виталий Кличко.

Так, поручено начать отопительный сезон теплоснабжающим предприятиям и организациям независимо от форм собственности при условии готовности систем теплопотребления:

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– в жилые дома независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности согласно графикам, разработанным и согласованным Департаментом жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА, или раньше, если в течение 3-х суток средняя суточная температура наружного воздуха не будет превышать +8 градусов С;

– в административные здания предприятий, учреждений и организаций – по заявкам их руководителей.

Напомним, что 9 октября в столице начали подключать к теплу учреждения бюджетной сферы – школы, детсады, больницы, учреждения социальной защиты и т.д.