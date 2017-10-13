В КГГА прошла встреча с авторами проектов "общественного бюджета"

Общественный бюджет позволяет построить эффективную модель коммуникации между властью и горожанами. Об этом во время встречи с авторами проектов Бюджета участия заявил первый заместитель председателя КГГА Геннадий Плис, передает пресс-служба столичных властей.

Он убежден: обе стороны уже сделали первые ощутимые шаги в этом направлении.

«Когда мы только начинали Общественный бюджет, было важно сформулировать базовую модель, наиболее эффективную именно для нашего города. И уже сейчас я с уверенностью могу сказать, что нам это удалось», – подчеркнул Плис.

По его словам, увеличенная сумма, которую город выделяет на проекты – лишь часть изменений.

«Главное – что с одной стороны мы имеем инициативных горожан, среди которых не только молодежь, а с другой – нас, власть, которая готова быть инструментом, реализовывать и способствовать реализации проектов. Это означает, что в итоге выгоду получит, прежде всего, город. Благодаря этому сотрудничеству и взаимодействию оно действительно имеет шансы стать лучше и комфортнее», – отметил Плис.

В КГГА напомнили, что голосование за проекты происходит исключительно электронным способом, что позволяет гарантировать полную уверенность в честности результатов голосования. Каждый киевлянин имеет 5 голосов, которыми может воспользоваться любым из возможных способов, а команды проектов смогут обратиться к своим сторонникам с электронными письмами после завершения голосования и продолжить развитие групп сторонников своих проектов.

Подробнее прочитать можно на официальном сайте Общественного бюджета или в Facebook-группе «Совместно».