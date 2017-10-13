В КГГА рассказали, когда полностью откроют проезд по Набережному шоссе

Набережное шоссе в Киеве для проезда автотранспорта полностью откроют в следующем году. Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Читайте такжеВ "Киевавтодоре" рассказали о планах по капитальному ремонту столичных дорог летом 2017 годаСообщается, что сейчас на Набережном шоссе продолжаются ремонтные работы.

«Сейчас на участке 2,6 км переустроено 1700 погонных метров гранитного бортового камня, отфрезеровано 24000 квадратных метров покрытия и устроен нижний слой асфальтобетона на площади 12 000 квадратных метров. Впереди еще устройства верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, укладка тротуаров из ФЭМов, озеленение прилегающей территории и установление нового барьерного ограждения. Полный комплекс работ планируется завершить к концу лета следующего года», - говорится в сообщении.

В Департаменте отмечают, что последний раз капитальный ремонт проводился здесь в 1986 году.