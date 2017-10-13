Кличко вручил квартиры участникам АТО

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил военнослужащих и ветеранов с Покровой и Днем защитника Украины и вручил 27 сертификатов на квартиры киевлянам-участникам АТО, которые были ранены и получили инвалидность I-III групп. Также по случаю праздника Кличко вручил награды Киевского городского головы участникам АТО и волонтерам, и государственные награды за гуманитарное участие в антитеррористической операции, значительные достижения в профессиональной и общественной деятельности.

“Поздравляю всех с праздником мужества и патриотизма - Днем защитника Украины! Сегодня мы чествуем настоящих защитников нашего Отечества - сильных, мужественных и честных. Тех, кто готов взять на себя ответственность не только за собственную семью, но и за независимость и целостность нашего государства. В этот день мы вспоминаем о павших бойцах, которые в разные времена на разных фронтах защищали Украину”, - обратился мэр столицы к присутствующим.

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Мэр Киева подчеркнул, что сейчас Украина, к сожалению, преодолевает самые сложные вызовы за времена своей независимости - отстаивает свою государственность и территориальную целостность. “И сегодня на Востоке Украины наше государство защищают новые воины – герои АТО. Мы говорим о военных, как о защитниках с большой буквы. Мы благодарны вам, уважаем вас и чтим, - подчеркнул городской голова. - С 2014 года почти 24 тыс. киевлян приняли участие в антитеррористической операции. Со своей стороны, столичная власть делает все возможное, чтобы предоставить социальные гарантии для наших военных, а также поддерживает семьи погибших героев”, - сказал Кличко.

Во время церемонии присутствующие почтили минутой молчания память всех героев, которые защищали Украину. “И почтим память героев Небесной сотни, которые тоже отдали жизнь защищая европейский выбор Украины, достоинство ее граждан”, - сказал Кличко, объявляя минуту молчания.

Мэр Киева поблагодарил присутствующим героям, участникам АТО, волонтерам, и всем тем, кто каждый день в мирной жизни поддерживает наших защитников, за патриотизм, мужество, силу духа и ежедневный труд. “Поздравляю всех и желаю мира, казацкого здоровья и веры в себя и в свою страну”, - сказал Виталий Кличко.

После приветствия защитников, городской голова вручил сертификаты на 27 квартир из 50 выделенных городскими властями для киевлян-участников АТО, которые были ранены и получили инвалидность I-III группы во время боевых действий на Востоке Украины.

Мэр столицы также по случаю праздника вручил знаки отличия Киевского городского головы киевлянам-участникам АТО и волонтерам, а также государственные награды за гуманитарное участие в антитеррористической операции и значительные достижения в профессиональной и общественной деятельности.