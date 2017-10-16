В Киеве завтра перекроют ряд центральных улиц

Завтра в связи с проведением массовых акций в Киеве с 06.00 будут перекрыты некоторые улицы в центральной части города.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

«В связи с усиленными мерами обеспечения общественной безопасности в центральной части города 17 октября с 6:00 будет перекрыто улицы центральной части столицы», - говорится в сообщении.

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В частности, перекроют: ул. Грушевского - от перекрестка ул. Грушевского с Парковой дорогой до станции метро «Арсенальная»; ул. Институтскую - от перекрестка улиц Крещатик и Институтской до Кловского спуска и Кловский спуск до перекрестка с ул. Мечникова; ул. Липскую - от перекрестка улиц Грушевского и Липской до ул. Институтской.

Также полностью будет перекрыто движение на ул. Лютеранской, ул. Круглоуниверситетской, ул. Городецкого, ул. Шелковичной и переулке Крепостном.

Как сообщалось, 17 октября в 9.30 запланирован Всеукраинский сбор на площади перед Верховной Радой. Его организаторы, среди которых «Автомайдан», «Антикоррупционный штаб», Общественное движение «Честно», выдвигают три основных политических требования: внести изменения в закон о выборах в части введения открытых партийных списков, отменить депутатскую неприкосновенность и создать в Украине Антикоррупционный суд.