Ремонт Паркового пешеходного моста завершится до конца года - КГГА

Заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян проинспектировал ход ремонтных работ Паркового пешеходного моста, который коммунальное предприятие по ремонту и содержанию мостов и дорог Киева «Киевавтодормост» начало в июле этого года.

«Парковый пешеходный мост является одной из визитных карточек Киева и городская власть обязана сохранять и улучшать такие важные объекты. В этом году из городского бюджета было выделено более 9 миллионов гривен на проведение текущего ремонта Пешеходного моста. На начало октября уже выполнены работы на 2 миллиона 646 тысяч гривен, а уже к концу текущего года работы будут выполнены в полном объеме», – сообщил Дмитрий Давтян.

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Сейчас на объекте устроено асфальтобетонное покрытие подходов к мосту и элементы из ФЄМов, установлены чугунные перила и физические преграды на подходах к мосту, установлены контейнеры для сбора твердых отходов. Дополнительно покрашены перильные ограждения, столбы освещения, подвески и цепи на мосту.

«Это единственный пешеходный мост столицы через Днепр. Проходная часть специально разделена на зоны: две зеленые, шириной в 2 метра – пешеходные, центральная красная 4-метровая – двусторонняя велосипедная дорожка. Разноцветное современное полимерное покрытие сделано специально для комфорта пешеходов и велосипедистов. Мы стремимся сделать Киев комфортным для жизни и отдыха», – рассказал директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов.

Напомним, что Парковый пешеходный мост через Днепр был построен в 1957 году с целью соединения центральной части Киева с Трухановым островом. Длина моста составляет 426 метров, а ширина – 7 метров.