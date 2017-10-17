Кличко: модернизированные теплопункты в учебных заведениях Киева позволяют сэкономить 20-30% тепла

Модернизированные тепловые пункты с погодным регулированием, которые установлены в учебных заведениях столицы, позволяют сэкономить 20-30 процентов тепла и средств на оплате за него во время отопительного сезона. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время инспекции детского сада № 96 в районе, в котором осуществили термомодернизацию.

Мэр Киева напомнил, что одно из таких заведений, где состоялась термомодернизация этого года, – детский сад № 96. Мэр отметил, что садик был построен еще в 1965 году и во время отопительного сезона потери тепла были очень значительными. Он подчеркнул, что столичная власть продолжает осуществлять меры по комплексной термомодернизации учреждений образования.

По словам Виталия Кличко, на термомодернизацию заведения было выделено почти 6 млн грн. В частности, здесь утеплили стены, заменили окна, двери и освещение на энергоэффективное. Кроме того, установлен модернизированный индивидуальный тепловой пункт с погодозависимым управлением; реконструировано внутреннюю систему отопления, систему вентиляции.

«Специалисты говорят, что это даст возможность в садике экономить вдвое больше тепла. В этом садике даже при включенном теплые температура не превышала +14 градусов при -15 зимой», – подчеркнул Виталий Кличко.

В то же время мэр Киева поручил главе района в короткие сроки провести благоустройство территории садика.

В целом же, отметил столичный глава, мероприятия термомодернизации дают возможность экономить 20-30 процентов тепла и средств на оплате за него. Виталий Кличко подчеркнул, что за последние 4 года благодаря организационным и техническим мероприятиям в школах и детсадах удалось сэкономить 55 млн грн на энергоносителях.

«Тепловые пункты с погодным регулированием установлены почти во всех учебных заведениях столицы. И это большая экономия средств», – сказал мэр Киева.

Виталий Кличко отметил, что столичная власть взяла на себя обязательства - чтобы в учебных заведениях было тепло, и дети учились в надлежащих условиях.