Кличко: мы делаем все, чтобы будущие поколения помнили о трагедии Бабьего яра

Мэр Киева Виталий Кличко пообщался с Праведниками Бабьего Яра во время торжественного приема, который организовали для них в КГГА.

«Я рад приветствовать вас всех. Сегодня мы традиционно собрались в этом зале, чтобы чествовать тех, кто много десятилетий назад проявил лучшие человеческие качества, кто, рискуя своей жизнью, спасал евреев и военнопленных от гибели в годы Второй мировой войны», – отметил Виталий Кличко.

Мэр подчеркнул, что столичная власть делает все, чтобы подвиг наших Праведников не забывали, а будущие поколения знали о трагедии Бабьего Яра. Например, отметил Виталий Кличко, в киевских школах проводят уроки про Бабий Яр, а на территории Национального историко-мемориального заповедника «Бабий Яр» обустроены Аллея Праведников и Аллея Мучеников (Дорога Скорби).

«Дом на ул. Мельникова, 44, где когда-то располагалась контора еврейского кладбища, переданный Заповеднику и начался процесс создания музея памяти тех трагических событий и музея Праведников. В этом помещении уже действуют тематические выставки. Проведена реставрация всех памятников и памятных знаков, расположенных на территории Заповедника. Сделанно благоустройство территории Заповедника. Сделано много, но предстоит сделать еще больше, чтобы в Киеве появился наконец Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр», – подчеркнул мэр.

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Виталий Кличко подчеркнул, что столичная власть находит возможности оказывать помощь Праведникам. Так, в этом году по программе «Забота» для них запланированы четыре выплаты одноразовой адресной социальной материальной помощи по случаю государственных праздников.

Кроме того, совместно с Всеукраинским Благотворительным Фондом «Ради тебя», проводятся ремонтные работы в домах, компенсируются средства, потраченные киевлянами-Праведниками на лекарства.

«Мы понимаем, что сколько бы мы не делали – этого будет мало. Мы низко кланяемся Вам с глубокой благодарностью за Ваш героический поступок, за глубокое сочувствие к невинным жертвам нацистской оккупации, за самопожертвование, за Ваш гражданский подвиг. Желаю всем присутствующим мира, долгих лет жизни, крепкого здоровья, благополучия и добра!» – подчеркнул мэр.

Вместе с послами США Мари Йованович, Польши Яном Пекло, представителями дипломатических миссий Германии и Израиля, религиозных и общественных организаций, Виталий Кличко зажег свечи в память о жертвах Бабьего Яра и за здоровье Праведников.

Сейчас в мире около двух тысяч Праведников, почти триста из них проживают в Украине и более пятидесяти Праведников живут в Киеве.