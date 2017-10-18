В Киеве движение на улице Грушевского заблокировано палатками протестующих

Движение по проезжей части улицы Грушевского в Киеве заблокировано палатками протестующих, но сам митинг на площади Конституции еще не начался. Как передает корреспондент УНИАН, на ул. Грушевского - ниже здания парламента и уже почти на пересечении с ул. Липской - установлены металлические заборы, перед прохождением которых полиция проверяет содержимое сумок людей, которые проходят на территорию, где находятся митингующие.

Сейчас участники акции протеста общаются возле палаток, некоторые завтракают. На самой вул. Грушевского находится около 20 палаток.

Напротив центрального входа в здание Верховной Рады, непосредственно на площади Конституции, также расположено несколько небольших туристических палаток. Кроме того перед парламентом, уже на территории парка, размещено минимум 8 больших палаток.

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Здание парламента находится под усиленной охраной полицейских и нацгвардейцев. Они стоят по периметру здания группами по несколько десятков человек.

Обстановка у парламента пока спокойная. В громкоговоритель полиция призывает участников акции соблюдать правопорядок, не поддаваться на провокации и предупреждает об ответственности за противоправные действия.

Как сообщал УНИАН, вчера под Верховной Радой начался митинг, участники которого требуют отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство, а также создания Антикоррупционного суда. Организаторами акции выступают партии «Объединение «Самопомич», ВО «Батькивщина», «Движение новых сил», «5.10», ВО «Свобода», «Национальный корпус», «Правый сектор» и ряд общественных организаций.

Позже под Радой произошли столкновения полиции и митингующих. Участники заявили, что будут оставаться в Мариинском парке до выполнения их требований.