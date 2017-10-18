Программа энергосбережения "70/30" в Киеве помогла многоэтажкам сэкономить более 40 миллионов гривень на услугах ЖКХ

Благодаря проведению мероприятий по энергосбережению столичные многоэтажные дома, принявшие участие в городской программе софинансирования «70/30%», смогли сэкономить более 40 млн грн на коммунальных услугах. Об этом во время ежегодного муниципального форума «Энергоэффективная столица» заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Мероприятие состоялось в Международном конгресс-центре «Украинский дом». На форуме представили лучший опыт Украины в сфере энергоэффективности зданий, в том числе и жилых.

К участию в мероприятии были приглашены тысячи представителей объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительных кооперативов, управляющих, в частности из Львова, Тернополя, Черновцов, Харькова, Запорожья, Одессы и городов Киевщины.

«Энергосбережение – это безусловный тренд в столице. Киев динамично движется в направлении применения наиболее надежных энергоэффективных технологий. Мы успешно выполнили программу учета в жилье. Уже в этом году во всех домах, где это технически возможно, будут установлены домовые счетчики тепла. Благодаря программе софинансирования «70/30%» жилые дома сэкономили на коммунальных услугах более 40 миллионов гривень. Мы отмечаем колоссальную динамику в количестве участников муниципальных программ софинансирование «70/30%», – сказал Петр Пантелеев.

Он также отметил, что модернизация оборудования на водопроводных и канализационных станциях даст возможность сэкономить почти 20 млн грн, окупаемость оборудования составляет менее чем два года. В этом году на ТЭЦ-6 установлен конденсационный экономайзер, что позволяет повысить эффективность работы оборудования теплоэлектроцентрали. Для Украины – это уникальное по масштабам оборудование.

«Столица активно выполняет и комплексную термомодернизацию в школах и детских садах. Подавляющее большинство ЭКСО-механизмов, которые сегодня есть в Украине, эффективно действуют именно в Киеве», – сообщил заместитель председателя КГГА.

Программа Форума предусматривает подведение итогов года городских программ в сфере энергоэффективности и презентацию наиболее оригинальных энергоэффективных проектов в столице. В рамках выступлений предусмотрены такие темы: «Теплые кредиты» и «ЭСКО-контракты».

На протяжении всего Форума проходила экспозиция лидеров отрасли энергоэффективности с возможностью получить консультацию.