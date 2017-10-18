Кличко: мы не позволим забрать и разрушить спорткомплекс "Восток"

Мы не позволим отнять и разрушить спорткомплекс «Восток». И сделаем все, чтобы он был передан в коммунальную собственность города. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, который посетил спорткомплекс «Восток» и пообщался со спортсменами, которые посещают этот комплекс, и с жителями микрорайона, передает пресс-служба КГГА.

Мэр заметил, что вокруг комплекса в последнее время было много споров и даже попыток захвата.

«Я был здесь неоднократно, занимаюсь решением этой проблемы. И этот комплекс будет сохранен, спортивные секции здесь будут работать и дети будут заниматься спортом», – заверил мэр Киева.

Кличко подчеркнул, что для него как для спортсмена и для мэра столицы развитие массового спорта в Киеве и поддержка спортсменов является одним из приоритетов.

«Потому что спорт забирает детей с улицы, дисциплинирует и дает мотивацию в жизни», – сказал городской голова.

Он добавил, что в 1997 году «Киевский радиозавод», которому принадлежал спорткомплекс, был признан банкротом, а в мае 2016 года этот завод продал комплекс «Восток».

«4,5 гектаров земли стадиона и 7 тысяч квадратных метров помещения купили за 800 тысяч гривен! Только представьте, – обратился к присутствующим мэр. – Я одно могу сказать: здесь будет центр бокса и спортивные секции, будет спортивный комплекс. И не нужно подключать какие-то батальоны, чтобы устраивать разборки, которые в последнее время здесь происходят. Это я обращаюсь к представителям того, кто считает себя новым владельцем. Спорткомплекс будет принадлежать общине Киева», – подчеркнул Кличко.

Он также подчеркнул, что правоохранители должны привлечь к ответственности лиц, которые причастны к незаконной продаже комплекса.

«Мы сейчас занимаемся возвратом спорткомплекса в собственность государства, а затем – в коммунальную собственность. У нас есть средства, чтобы обустроить комплекс и чтобы дети продолжали здесь заниматься спортом», – подчеркнул столичный голова.

Кличко выразил надежду, что уже в следующем году, после всех юридических процедур, удастся начать ремонт здания. По словам мэра, отремонтировать спорткомплекс можно будет за год-полтора и открыть его – в 2019 году.

Столичная власть подготовила письмо в Министерство экономического развития и торговли Украины (как орган управления государственным имуществом государственного предприятия «Производственное объединение «Киевский радиозавод») с целью вернуть «Восток» в государственную собственность с последующей передачей в коммунальную собственность территориальной общины Киева.

Мэр Киева также отметил, что в июне было решение Киевсовета «Об обеспечении принятия в коммунальную собственность территориальной общины города Киева объектов социальной инфраструктуры Государственного предприятия «Производственное объединение «Киевский радиозавод». Согласно этому решению Департаменту коммунальной собственности поручено обеспечить принятие в коммунальную собственность территориальной общины города Киева и осуществить защиту имущественных прав территориальной громады спорткомплекса «Восток» стадион «Восток» и стрелкового тира.

«Никакой застройки здесь не будет. Это принципиально для меня. Я взял на себя обязательства перед киевлянами отстаивать их интересы», – подчеркнул мэр столицы.

Виталий Кличко в спорткомплексе «Восток» также встретился и пообщался с председателями Федераций спорта Украины.