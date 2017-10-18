Кличко пообещал продолжить войну с МАФами, расположенными в переходах метро

Столичная власть продолжит демонтаж незаконных МАФов в метрополитене. Поскольку торговые точки не должны мешать свободному проходу пассажиров. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время выездной инспекции на метро «Харьковская», где демонтировали практически все незаконные МАФы.

Виталий Кличко отметил, что три года назад столичные власти начали убирать незаконные постройки. Это касается и МАФов в переходах метрополитена.

«Наша ключевая задача, чтобы станции метрополитена использовались по назначению – как безопасная транспортная инфраструктура. Переходы предназначены исключительно для того, чтобы люди беспрепятственно попадали и выходили из метро. И это – не место для несанкционированной торговли», – добавил столичный градоначальник.

Виталий Кличко отметил, что несмотря на яростное сопротивление, столичная власть убирает незаконные постройки. В этом году, например, убрали больше чем 1 тыс. конструкций.

Он напомнил, что в 2012 году Министерство инфраструктуры утвердило Правила пожарной безопасности в метрополитенах, и этим нормам не соответствовало 63% МАФов в киевской подземке. Виталий Кличко добавил, что в 2015 году он поручил начальнику метрополитена Виктору Брагинскому обеспечить выполнение законодательных норм.

«По решениям судов мы эти незаконные точки торговли убрали. Сейчас метрополитен выглядит совсем по-другому», – добавил Виталий Кличко.

По словам столичного головы, все объекты, которые нарушают безопасность и мешают эвакуации пассажиров из метро, должны быть демонтированы. Виталий Кличко напомнил, что владельцы торговых мест не соблюдались Правила пожарной безопасности и отказывались демонтировать сооружения даже после окончания договоров. Он отметил, что группа торговцев перекрывала проспект Бажана, самовольно розпломбовувала опечатаны помещения, устанавливала аккумуляторы с LED-лампами и незаконно продолжала деятельность. Кроме того, отметил мэр, в 2016 году такие нарушения привели к пожару на станции «Дружбы народов».

«На станции метро «Харьковская», где мы находимся, ситуация уже более‑менее нормальная. Там, где были МАФы, повреждены стены и плитка, необходимо проводить благоустройство», – сказал Виталий Кличко.

Кроме того, в течение двух недель те МАФы на метро «Харьковская», у которых закончились договоры, должны быть демонтированы самостоятельно.

«Если будет игнорирование, мы вынуждены будем силами коммунальщиков в течение месяца их демонтировать», – подчеркнул мэр.

В то же время Виталий Кличко отметил, что метрополитен проводил работу в правовом поле, и демонтаже конструкций происходили исключительно с госисполнителями и по решению суда. Всего было демонтировано более 3 тысяч квадратных метров площадей по 165 договорам. По словам столичного головы, аналогично через судебные инстанции столичная власть продолжит демонтаж незаконных МАФов в других переходах метрополитена, в частности, уже вскоре начнут наводить порядок на станции метро «Майдан Независимости».

В то же время, по словам Виталия Кличко, предприниматели, конструкции которых отвечают Правилам пожарной безопасности и не препятствуют путям эвакуации населения, по решению депутатов Киевсовета продлили договоры и законно работают. Мэр добавил, что легальной торговой площади в метрополитене сегодня меньше 2 тысяч квадратных метров, и ни одной новой конструкции не было установлено.

При этом Виталий Кличко отметил, что сейчас остается проблема незаконной торговли частными лицами, в частности, в переходах конечных станций. Он подчеркнул, что метрополитен постоянно обращается в полицию относительно ее решения.