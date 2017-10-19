Метро в Киеве сегодня будет работать на час дольше из-за проведения футбольного матча

10:33, 19 октября 2017
Киев
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После окончания футбольного матча возможно ограничение для пассажиров на вход с некоторых станций.

Матч начнется в 22:00 / фото УНИАН

В ночь с 19 на 20 октября работа «Киевского метрополитена» будет продлена на один час. Об этом сообщает пресс-служба КП «Киевский метрополитен».

Отмечается, что такие меры предусмотрены в связи с проведением на НСК «Олимпийский» футбольного матча между командами «Динамо» (Киев, Украина) и «Янг Бойз» (Берн, Швейцария).

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Кроме того, 19 октября с 21.05 до 22.05 станция «Олимпийская» будет закрыта на вход и выход, «Дворец спорта» - на выход, а «Площадь Льва Толстого» - на вход. До закрытия поезда будут следовать мимо станции «Олимпийская» без остановки.

После окончания футбольного матча возможно ограничение для пассажиров на вход в эти станции.

Начало матча в 22:00.

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