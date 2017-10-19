Термомодернизация помогла Киевскому дворцу детей и юношества сэкономить 730 тысяч гривень

Осуществленные в Киевском дворце детей и юношества мероприятия по энергоэффективности уже позволили сэкономить за полтора года 730 тыс грн на уплате за коммунальные услуги. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время инспекции дворца, где продолжаются работы по термомодернизации и ремонту помещений, сообщает пресс-служба КГГА.

Кличко пообщался с руководством учреждения и осмотрел помещения дворца, где провели капитальный ремонт.

По словам руководства учреждения, мероприятия по термомодернизации начали внедрять с 2015 года. За это время здесь установили оборудование автоматического регулирования теплоснабжения здания, современное светодиодное освещение. Также модернизировали и теплопункт, где установили електроводопідігрівачі для системы отопления. Кроме того, была утеплена фасадная часть здания.

Однако проблемным вопросом остается термоизоляция стеклянной части фасада. Главный инженер КДДЮ отметил, что по результатам исследований, проведенных в 2015 году выяснили, что в холодное время года здание потребляет около 9,5 гКал на день, однако теплопотери через стеклянный фасад составляют почти 1,5 гКал.

Общая сумма мероприятий по энергосбережению составила 4,5 млн грн. Это позволило за полтора года сэкономить 730 тыс. грн. с учетом повышения тарифов на газ и электроэнергию.

Виталий Кличко подчеркнул, что задачей столичной власти является реализовать во всех коммунальных учреждениях города мероприятия по энергосбережению, чтобы обеспечить эффективное потребление тепла и оптимизировать расходы на оплате счетов.

“Люди привыкли, что у нас были очень дешевые энергоносители. Однако сейчас ситуация изменилась, и каждый из нас понимает, насколько дорогим стало тепло. Хочу напомнить, что тарифы устанавливает НКРЭКУ, однако в наших руках сделать все возможное, чтобы воплотить мероприятия по термомодернизации и уменьшить финансовую нагрузку на каждое учреждение, на бюджет. Мы утепляем фасады, меняем окна, устанавливаем системы рекуперации, современное оборудование для регулирования подачи тепла – вводим все те мероприятия, которые позволяют нам сохранять тепло и экономить средства”, - отметил Кличко в комментарии журналистам.