Кличко хочет сделать из "Бабьего Яра" мемориал такого же уровня, как комплексы в Иерусалиме и Вашингтоне

Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр» в Киеве должен быть такого же уровня, как Яд Вашем в Иерусалиме и Мемориал Холокоста в Вашингтоне. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время пресс-конференции по случаю второй встречи Наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр».

“Задача всех, кто здесь собрался, – разработать и презентовать концепцию Мемориала общественности и учитывая мнение религиозных и общественных организаций, историков, найти компромиссное решение, которое бы соответствовало сегодняшним требованиям. - Чтобы этот Мемориал стал местом, которое будет выполнять важную социальную миссию, причем не только для киевлян и украинцев, ведь трагедии в Бабьем Яру нельзя ограничивать Киевом или Украиной. Это - мировая трагедия. И я уверен, что этот мемориал будет такого же уровня, как мемориал Яд Вашем и Мемориал Холокоста в Вашингтоне”, - отметил Виталий Кличко.

Мэр подчеркнул, что главное - не здание мемориала, а его содержательное наполнение, которое должен донести информацию об этой страшной трагедии Украине и миру, сохранить память о ней.

“Очень важно помнить историю, делать выводы из ошибок, которые были в прошлом, чтобы они не повторялись в будущем. Во всем мире есть мемориалы жертвам холокоста - в Израиле, Польше, Германии, США. Однако в Киеве, городе, где произошла эта трагедия, где было убито много людей разных национальностей, более чем за 70 лет не было сделано ничего, чтобы достойно почтить память о погибших”, - подчеркнул мэр Киева.

Кличко отметил, что столичная власть делает все, чтобы будущие поколения знали о трагедии Бабьего Яра. В киевских школах проводят уроки про Бабий Яр, а на территории Национального историко-мемориального заповедника «Бабий Яр» обустроены Аллея Праведников и Аллея Мучеников (Дорога Скорби).

“На днях я пообщался с Праведниками Бабьего Яра. Мы как столичные власти традиционно собираем в мэрии Праведников Киева – людей, которые рискуя собственной жизнью, спасали других людей. Мы их уважаем и поддерживаем, - отметил Виталий Кличко. - Но сегодня необходимо реализовать большое дело, чтобы в Киеве появился наконец Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр».

Виталий Кличко рассказал, что весной встречался со специальным посланником Государственного департамента США по вопросам чествования памяти жертв Холокоста Томасом Яздгерді, с которым обсудили ситуацию вокруг создания Мемориала памяти жертв Холокоста "Бабий Яр". “Я очень рад, что поддержка этого проекта на разных уровнях. Все понимают, насколько это важный вопрос. Создание в Киеве Мемориального центра Холокоста является одним из моих ключевых задач на посту мэра украинской столицы”, - подчеркнул Кличко.

Член наблюдательного совета проекта Натан Щаранский рассказал, что на сегодняшнем заседании совета обсуждали вопрос утверждения границ земельного участка, ведь нужно было учитывать как местное законодательство, так и еврейские духовные законы, где можно строить будущий мемориальный центр. - Ведь еврейские законы запрещают строить на месте, где были похоронены люди.

“Мы одобрили границу участка, на котором будет комплекс, и обсудили направления деятельности музея, который одновременно должен быть и мемориальным центром, и историческим, и исследовательским. В ноябре в Киеве мы презентуем концепцию центра”, - отметил Щаранский.