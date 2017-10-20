Кличко заявил о планах начать сотрудничество с Google для нанесения на карту тысяч столичных объектов

Столичная власть планирует начать сотрудничество с Google, чтобы с помощью его сервисов киевляне могли получать необходимую информацию относительно всех муниципальных учреждений, коммунальных предприятий и всех городских мероприятий. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко после встречи с директором по вопросам взаимодействия с органами государственной власти компании Google Украина Олегом Якимчуком, сообщает пресс-служба мэра.

"Мы как столичные власти настроены на сотрудничество с корпорацией Google, самым популярным поисковым сервисом. Чтобы с помощью общедоступных, открытых, бесплатных сервисов Google киевляне могли получить необходимую информацию относительно услуг и деятельности всех муниципальных учреждений, коммунальных предприятий и о всех городских мероприятиях", - отметил Виталий Кличко.

Мэр рассказал, что в совместных планах – нанести на карты Google 3500 столичных объектов. "И каждый сможет найти ближайшую спортивную секцию для ребенка, школу, профильную больницу, центр админуслуг, ближайший ЖЭК, банк или социальную аптеку, и прочее. И получить исчерпывающую информацию о графике работы, контакты руководства, сотрудников, посмотреть фото и видео. Для этого достаточно будет зайти в Google-поиск или Google-карты и вся информация за несколько секунд станет доступной на смартфоне или компьютере пользователя", - отметил Киевский городской председатель.

Кроме того, отметил Кличко, столичная власть намерена в сотрудничестве с Google разработать систему, которая позволит каждому киевлянину или гостю столицы быть в курсе интересных районных и общегородских мероприятий. Google-навигация автоматически построит самый быстрый маршрут до ближайшего места проведения мероприятий, учитывая пробки на дорогах, ремонты или коммунальные аварии. Впоследствии система подстроится под запросы конкретного пользователя и сама будет подбирать и советовать, ориентируясь на его интересы, мероприятия и локации. “И все это будет абсолютно бесплатно!” – подчеркнул мэр Киева.

Планируется, что все размещенные объекты и мероприятия легко можно будет найти при помощи голосового поиска Google, который доступен на всех смартфонах.