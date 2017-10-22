Кличко: Киев установит больше камер видеонаблюдения, которые помогли найти похищенного ребенка

Городская администрация продолжает устанавливать камеры видеонаблюдения, благодаря которым удалось вернуть похищенную вечером 20 октября на Оболони маленькую девочку. Об этом сообщил на своей странице в Facebook столичный городской голова Виталий Кличко.

«Я благодарю сотрудников Национальной полиции, благодаря профессиональным действиям которых удалось меньше чем за сутки найти и задержать лица, которые украли в Киеве в детсаду полуторамесячную девочку. Такой оперативный и эффективный результат еще раз доказывает правильность наших действий по реализации в нашем городе программы “Безопасная столица”», – убежден мэр Киева.

Виталий Кличко рассказал, что сейчас уже почти 5 тысяч камер видеонаблюдения с функцией распознавания лица установлены в учреждениях и публичных местах Киева.

«Вся информация стекается и обрабатывается в городском дата-центре. И правоохранительные органы используют ее. Мы продолжим устанавливать видеокамеры – в ближайшее время появится еще почти 3 тысячи новых камер, которые будут работать на безопасность в столице. Еще раз спасибо полиции за оперативность и профессионализм», – подчеркнул городской голова.

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Напомним, вечером в пятницу 20 октября в Оболонском районе столицы в дошкольном учебном заведении №606 похитили младенца. По факту преступления открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса.

В субботу, 21 октября, полиция задержала подозреваемую в похищении ребенка. Как заявил начальник ГУ Нацполіції Киева Андрей Крищенко, викрадачці 20 лет, теперь ей грозит до 12 лет лишения свободы.