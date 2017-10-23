На въезде на Труханов остров установят автоматические барьеры, синхронизированные со светофором​​

В Киеве, на въезде на Труханов остров для ограничения движения автотранспорта планируют установить боларды, синхронизированные со светофором. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, который находится с рабочим визитом в городе-побратиме Киева Тулузе.

«Я здесь увидел на улицах в историческом городе боларды, синхронизированные со светофором. - Очень эффективно и надежно организованное ограничение въезда автотранспорта, - сказал Кличко. - Я снял эти технологические боларды, отправил фото и видео нашим специалистам и дал задание, что в Киеве должны быть установлены подобные. Первым местом, где мы оборудуем такие боларды, будет въезд на Труханов остров», - отметил Кличко.

В Тулузе мэр Киева посетил Центр управления дорожным движением города, где ознакомился с системой организации движения транспорта, в частности общественного, с системой парковки и велосипедной инфраструктурой Тулузы.

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«В сотрудничестве с Тулузой нам интересен опыт системы управления общественным транспортом, которая считается одной из лучших в Европе. Особенно интересна система планирования и функционирования автобусного движения. Киев закупил 100 новых автобусов, мы обновляем подвижной состав общественного транспорта. И совершенствования управления его работой – для нас важно, - отметил Кличко. - Также интересен опыт строительства метро. Кстати, я спускался в Тулузкое метро. Оно в них технологическое и безопасное. Доступ к путям полностью закрыт. Управления движением - автоматическое, то есть водителей в поездах нет», - рассказал мэр Киева.

Ознакомился Виталий Кличко и с особенностями обновления городского освещения в Тулузе, в частности, в исторической части города. Здесь освещение оборудовано таким образом, что «умные» фонари регулируют яркость света в зависимости от времени суток и движения людей по улице.

Также в Тулузе Кличко посетит завод Airbus, который собирает самолет А380, и осуществит визит на завод по очистке воды, на котором также будет представлен биогаз-проект.

В воскресенье мэр Киева принял участие в открытии Международного Тулузского марафона. А до этого встретился с украинской общиной Тулузской метрополии.