Кличко передал мэру Тулузы памятник Анне Киевской, который установят в исторической части города

Мэр Киева Виталий Кличко, который находится с рабочим визитом по приглашению мэра города-побратима Киева - Тулузы, передал мэрии французского города памятник Анне Киевской. Его установят в начале весны на набережной реки Гаронне в исторической части Тулузы, возле одного из храмов города, передает пресс-служба мэра.

«Сегодня мы передали мэру Тулузы памятник Анне Киевской, дочери Ярослава Мудрого, которая была королевой Франции. Этот памятник является авторской репликой скульптуры, установленной в ноябре 2016-ого в сквере Анны Киевской на Львовской площади в столице. Его создал киевский скульптор Константин Скритуцкий. Куратор проекта «Анна Киевская» - Федор Баландин, который воплощал интересные проекты на Пейзажной аллее в Киеве, на улицах Пушкинской и Хмельницкого, - сказал после церемонии Кличко. - И это очень символично. Киев с Тулузой связывает не только более 40 лет побратимства, но и общая история двух государств. И мы делаем все, чтобы люди об этом помнили. Как в Украине, так и во Франции», - отметил мэр Киева.

Куратор проекта Федор Баландин рассказал, что бронзовая скульптура олицетворяет десятилетнюю Анну Киевскую. «Скульптура, можно сказать, символизирует то, что каждая маленькая украинка в будущем может стать королевой», - сказал во время церемонии передачи памятника Федор Баландин.

Мэр Тулузы Жан-Люк Муденк поблагодарил Кличко за визит и за развитие связей между городами-побратимами. «Я счастлив, что наши города сотрудничают в различных сферах. Недавно, например, мы принимали делегацию киевских медиков и развиваем сотрудничество в этом направлении. Мы ежегодно принимаем школьников из Киева, которые приезжают на отдых и оздоровление, - отметил Муденк. - Культура была важной с самого начала побратимства наших городов. И я очень благодарен за этот подарок моему городу - статуя Анны Киевской», - отметил мэр Тулузы.

Он подарил Кличко золотую медаль города Тулузы, на которой выгравированы все исторические достопримечательности города.

Также в Тулузе Кличко ознакомился с организацией и работой транспортной системы города, политикой парковки и велосипедной инфраструктурой, посетил местный метрополитен и завод Airbus, который собирает самолет А380. Кличко осуществит визит на завод по очистке воды, на котором также будет представлен биогаз-проект.

В воскресенье мэр Киева принял участие в открытии Международного Тулузского марафона. А до этого встретился с украинской общиной Тулузской метрополии.