Суд отправил под домашний арест похитительницу младенца в Киеве

Оболонский районный суд Киева избрал два месяца круглосуточного домашнего ареста для похитительницы младенца. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.

Читайте такжеПохищение ребенка в Киеве: парня подозреваемой отпустили"20-летней киевлянке, которая подозревается в похищении 1,5-месячного ребенка, избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с электронным средством контроля сроком на 60 суток.

Такое решение районный суд Киева принял в понедельник, 23 октября, удовлетворив таким образом ходатайство Киевской местной прокуратуры №5 в полном объеме", - говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что действия подозреваемой квалифицированы по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса ("незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенное в отношении малолетнего"), санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Причастность ее сожителя к указанному преступлению проверяется.

Как сообщал УНИАН, 20 октября в Оболонском районе Киева была похищена полуторамесячная девочка в то время, когда ее отец забирал из детсада старшую дочь. С помощью видео с камер наблюдения правоохранители установили воровку ребенка. Злоумышленница следила за мужчиной с коляской, поскольку камеры зафиксировали ее по маршруту движения отца с ребенком. 21 октября полицейские задержали похитительницу и ее сожителя.