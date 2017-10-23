Суд отправил под домашний арест похитительницу младенца в Киеве
Таким образом суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая требовала именно такой меры пресечения.
Оболонский районный суд Киева избрал два месяца круглосуточного домашнего ареста для похитительницы младенца. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.
Читайте такжеПохищение ребенка в Киеве: парня подозреваемой отпустили"20-летней киевлянке, которая подозревается в похищении 1,5-месячного ребенка, избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с электронным средством контроля сроком на 60 суток.
Такое решение районный суд Киева принял в понедельник, 23 октября, удовлетворив таким образом ходатайство Киевской местной прокуратуры №5 в полном объеме", - говорится в сообщении.
В прокуратуре напомнили, что действия подозреваемой квалифицированы по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса ("незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенное в отношении малолетнего"), санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Причастность ее сожителя к указанному преступлению проверяется.
Как сообщал УНИАН, 20 октября в Оболонском районе Киева была похищена полуторамесячная девочка в то время, когда ее отец забирал из детсада старшую дочь. С помощью видео с камер наблюдения правоохранители установили воровку ребенка. Злоумышленница следила за мужчиной с коляской, поскольку камеры зафиксировали ее по маршруту движения отца с ребенком. 21 октября полицейские задержали похитительницу и ее сожителя.