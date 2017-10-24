Кличко заявил о существенном увеличении финансирования образования и рассказал, на что идут выделенные средства

Мы значительно увеличили финансирование на образование и воспитание наших детей. Это и средства школам и садикам, и новые спортплощадки и школьные стадионы, и надбавки педагогам. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время заседания Совета регионального развития под председательством президента Украины Петра Порошенко.

"Понимая, что инвестировать надо в будущее, и насколько это важно для прочности и успеха страны, мы значительно увеличили финансирование на образование и воспитание наших детей. Это и средства школам и садикам, и новые спортплощадки и школьные стадионы, и надбавки педагогам, и многое другое", - отметил Кличко.

Мэр отметил, что сегодня Киев - единственный город, где увеличивается количество детей и спрос на места в школах и детсадах. Плюс много детей переселенцев с Востока Украины пошли в столичные школы и садики.

Он рассказал, что столичная власть значительно сократила очередь в детсады - почти втрое. Но еще есть над чем работать. "Если в прошлом году мы открыли 7 новых и реконструированных детских садов в столице, то в этом году откроем 10. В Киеве в сентябре распахнули свои двери 2 новые школы, еще одну введем в эксплуатацию до конца этого года. Три новых школы на более 1700 школьников! Это лучший показатель за последние 12 лет в столице и на сегодня лучший в Украине", - подчеркнул мэр Киева.

Рассказывая о ситуации в сфере здравоохранения в столице, Кличко отметил, что Киев увеличил на 2017 год финансирование медицины - почти 8,3 млрд гривен. "За эти средства столичная власть реализует ряд важных программ. Так, например, по программе "Стоп-инфаркт" в 2016 году 1 000 киевлян с острым инфарктом миокарда бесплатно получили стенты. Расходы взял на себя городской бюджет. И это - 1 000 спасенных жизней. Эту программу мы продолжаем и в нынешнем году", - отметил столичный голова.

Также, отметил Кличко, в Киеве начали проект с применением новейших технологий. Когда пациенты записываются на прием к врачу он-лайн, не выходя из дома. Этот пилотный проект стартовал в Подольском районе столицы и сейчас его распространяют на другие районы.

Кроме того, отметил мэр, чтобы приводить в порядок помещения медицинских учреждений, на капремонты и приобретение оборудования для учреждений здравоохранения в бюджете развития специального фонда столицы на этот год предусмотрено почти 454 млн гривень.