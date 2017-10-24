Метро Киева работает в обычном режиме, но из-за кибератаки заблокированы банковские сервисы
17:05, 24 октября 2017Киев
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В частности оплата бесконтактными банковскими картами на желтом турникете или MasterPass будет невозможна.
В киевском метро сообщили, что работа проходит в обычном режиме \ фото: УНИАН
Метрополитен Киева работает в обычном режиме, но из-за кибератаки заблокированы банковские сервисы. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".
Читайте такжеАэропорт Одессы и киевское метро подверглись хакерской атаке"Внимание! Кибератака! Метро работает в обычном режиме, кроме банковских сервисов (оплата бесконтактными банковскими карточками на желтом турникете или MasterPass). Приносим извинения за неудобства и просим пассажиров пользоваться альтернативными способами оплаты", - говорится в сообщении.
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