Кличко: местная власть должна формировать бюджет из всех поступлений, а не из того, что ей оставят

Децентрализация должна воплощаться в реальных полномочиях местных властей, которые будут формировать бюджет из всех поступлений, а не из того, что им оставят, будут распределять льготы и субсидии, а не будут просить их. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время заседания Совета регионального развития под председательством Президента Украины Петра Порошенко.

«У Киева забирают больше всего налогов, и в планировании расходов Госбюджета не балуют. И задолженные субвенции не возвращают. При этом мы много слышим о децентрализации, которая сегодня реально нужна, когда власть на местах будет формировать бюджет из всех поступлений, а не из того, что ей оставят, распределять льготы и субсидии, а не клянчить их», – отметил Виталий Кличко.

Он заметил, что иногда звучат мнения, мол, у Киева денег полно, зачем им еще?

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«Но ведь на столицу больше нагрузка на инфраструктуру, на социальную сферу», – подчеркнул Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что в столице надо решать старые проблемы, которые не решались десятилетиями, и которые не дают городу развиваться.

«Все слышали про мост, который устал? И там уже не усталость, а переутомление! Только реконструкция Шулявского моста обойдется в 1,5 миллиарда гривен! А таких мостов в Киеве 75 – в предаварийном состоянии. И нам их нужно ремонтировать. Нам нужно переводить городские коммуникации, за которые никто не брался 30-40 лет. А в столице – 20 тысяч километров труб коммуникаций! Представляете, сколько средств нужно на это?», – подчеркнул мэр Киева.