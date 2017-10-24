Киев назвали лидером среди украинских городов по темпам и объемам ремонта дорог

Сегодня Киев – лидер среди украинских городов по темпам и объемам ремонта дорог. И мы продолжим реанимацию столичной дорожной инфраструктуры. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время заседания Совета регионального развития под председательством Президента Украины Петра Порошенко.

«Сегодня столица – лидер среди украинских городов по темпам и объемам ремонта дорог. Последние два года стали для нас такими – ударными! В прошлом году мы отремонтировали 200 километров столичных дорог. В этом году мы увеличили финансирование, понимая важность проблемы, и замахнулись на 300 километров дорог и проездов!», – подчеркнул Виталий Кличко.

Он отметил, что фактически за 2 года столичная власть обновила почти треть киевских дорог и подчеркнул, что город продолжит реанимацию столичной дорожной инфраструктуры.

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Рассказывая о ситуации с общественным транспортом, Виталий Кличко подчеркнул, что столичная власть за последние годы значительно обновил подвижной состав коммунального транспорта города.

«В этом году мы закупили 40 польских трамваев PESA и еще 7 львовских, завода «Электрон». Также приобрели 60 автобусов МАЗ, отвечающих современным требованиям. А в прошлом году в столице появились 50 новых автобусов, 61 троллейбус и 11 новых современных трамваев с низким уровнем пола», – отметил Виталий Кличко.

Как сообщал УНИАН ранее, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сказал, что с 2018 года государство передаст 120 тыс. километров местных дорог на баланс областей.

По его словам, с 1 января 2018 года местные дороги перейдут на областной уровень с соответствующим содержанием.