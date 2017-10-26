Кличко заявил о готовности столичных дорожников к зиме

Генеральный директор «Киевавтодора» Александр Густелев представил мэру часть спецтехники, которая есть у предприятия – 130 единиц техники для уборки снега, ремонта асфальтового покрытия, выполнение строительных работ, нанесения дорожной разметки и тому подобное. В частности, представили образцы всемирно известных производителей: «SCHMIDT», «BUCHER», «CRAFCO», «Hofmann», «LineLazer», «Wirtgen», «VOGELE», «МАN», «Mercedes».

По словам Виталия Кличко, только за 2015-2017 года Киев закупил почти 100 единиц новейшей дорожной техники для ремонта и содержания дорог. Кроме того, по личной договоренности мэра, столица получила от Германии 17 единиц многофункциональной снегоуборочной техники «МАN» и «Mercedes». При этом, специалисты «Киевавтодора» проводят капитальные ремонты старой техники, которая еще может эффективно работать на улицах.

До зимнего сезона «Киевавтодор» подготовил 345 единиц снегоуборочной техники. Коммунальные управляющие компании в районах подготовили 335 единиц техники: 195 тракторов и 140 единиц малой механизации. На случай затяжных снегопадов заключено 159 договоров на привлечение вспомогательной уборочной техники организаций.

Город также накопил достаточные запасы сыпучих материалов. В частности, 38 тысяч тонн соли (103%) и свыше 41 тысячу тонн песка (108%).

«Столичные дорожники готовы к содержание и уборку дорожной сети в зимний период. Киев подготовился к возможным снегопадам. И когда они начнутся, мы будем работать быстро и эффективно, чтобы обеспечить жизнедеятельность нашего города», – отметил мэр в комментарии журналистам.

Во время визита на выставку Виталий Кличко вручил более 30 благодарностей городского головы работникам подразделений «Киевавтодора» по случаю дня автомобилиста и дорожника. Как и в прошлом году, городской голова вручил 12 лучшим работникам столичных ДЭУ сертификаты на отдых в Египте.

«Мы нашли возможность, привлекли туристические компании, и лучшие работники «Киевавтодора» – специалисты, которые в жару и холод работают на дорогах, – поедут с семьями отдохнуть в Египет. Кто хорошо работает, должен хорошо и отдыхать», – подчеркнул Виталий Кличко.