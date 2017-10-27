Тепло подали в 95% домов столицы, которые обслуживаются коммунальными ЖЭУ - Кличко

В Киеве завершается вхождение в отопительный сезон и на сегодняшний день теплоснабжение уже осуществляется в 95% жилых домов, обслуживаемых коммунальными ЖЭУ.

Об этом заявил Киевский городской председатель Виталий Кличко во время рабочего заседания по вопросам старта отопительного сезона.

По его словам, при запуске в Киеве ликвидировали уже более 500 повреждений сетей.

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«Что касается ситуации с подключением ОСМД и ЖСК, то она пока хуже. И это, в том числе, из-за промедления с подачей заявок», - добавил мэр Киева.

Кличко поручил всем председателям районов на уровне районных коммунальных служб в трехдневный срок отработать каждый адрес, где есть проблема или промедление с подключением тепла.

Он также подчеркнул, что одним из главных вызовов во время начала и прохождения отопительного сезона станет аварийность сетей, которая с каждым годом растет на 15%.

Кличко отметил, что, не ожидая завершения отопительного сезона, городские власти должны начать проектирование работ по комплексной замене и модернизации сетей на наиболее аварийных участках. При формировании бюджета Киева на следующий год необходимо заложить на это соответствующие средства.

«Подчеркиваю, эти работы должны быть комплексными. Мы должны перейти к практике масштабной, полной замены сетей, которые в будущем длительное время не будут требовать ремонтов», - добавил мэр столицы.

Кличко также напомнил, что коммунальные службы города в этом году осуществили масштабную модернизацию сети на проспекте Соборности, где заменили 2,4 км тепломагистрали. "В результате, мы в разы уменьшили теплопотери. И хочу подчеркнуть, что по утверждению экспертов, ремонт здесь не понадобится следующих 30 лет", - отметил Виталий Кличко.