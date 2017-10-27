Праздничные ужасы: школы, рестораны и КГГА готовятся к Хелоувину

Скелеты, черепа, светильники Джека, паутина - все это просто сметают с прилавков, говорится в сюжете ТСН. За страшным товаром приходят семьи, школьники и родители. В школах празднования не запрещены. Запретить праздновать мог бы отдел образования при КГГА, но и сама администрация стала местом, где уже сегодня празднуют Хелоувин.

Школы, рестораны, пабы и даже Киевская городская госадминистрация (КГГА) уже подготовились к празднику. И хотя до него еще целых пять дней, оно в Киеве уже в разгаре.

В магазинах тыквы в дефиците, а за праздничным принадлежностями в магазинах толпы. В магазах большие очереди, потому что все старались одеть детей к празднику, которые проводится в школах, однако под названием "Праздник тыквы". Родители нарядили своих детей в ведьм, вампиров, дракул и скелетов.

Пытались заработать и бабушки на базаре, но в силу того, что они не знают о Хелоувине ничего, то продавали тыкву кусочками для еды.