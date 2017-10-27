Кличко просит правительство наконец урегулировать цены на газ для социальных учреждений

Мэр Киева отметил, что городская власть неоднократно обращалась к премьер-министру Украины, к правительству с тем, чтобы решить вопрос разницы закупочной стоимости газа для теплоснабжающих компаний и стоимости, заложенной в тариф на тепловую энергию для школ, больниц, детсадов и административных заведений.

"Вопрос цены на газ до сих пор не решен, однако мы взяли на себя ответственность подключать учреждения социальной сферы в любом случае, чтобы не подвергнуть детей в школах и детсадах, пациентов больниц на пребывание в холодных помещениях, - подчеркнул Кличко. - Однако административные учреждения, в том числе помещение ведомств и министерств, к теплу сегодня в Киеве не подключены. И мы ждем и рассчитываем, что правительство урегулирует вопрос цены на газ", - подчеркнул мэр столицы.