Алексей Абасов: "В Киеве открылся современный "конгресс-холл" Mercure Congress Centre"

Осенью 2017 г. группа AccorHotels, мировой лидер в гостиничной сфере, представила первый в Украине отель бренда Mercure с крупнейшим конгресс-центром столицы размером более чем 5000 м2. Новый конгресс-холл появился вследствие ребрендинга и реконструкции отеля «Космополит», и представлен под названием Mercure Congress Centre.

Формат «конгресс-отель» – это новейший, быстро развивающийся сегмент гостиничного рынка во всем мире, и для Украины появление бренда Mercure в таком формате – знаковое событие. Проект сложный и капиталоёмкий, но крупные инвестиции группы AccorHotels связаны с уверенностью в том, что Украина имеет большие перспективы в развитии делового туризма, и на гостиничном рынке Украины будет максимально востребован формат, объединяющий отельный бизнес и сервис конференц-услуг.

«Это будет современный, с разными форматами, конгресс-центр, объединяющий 18 залов различных площадей и стилей, но в рамках общей концептологии отеля. В новый конгресс-центр мы постараемся интегрировать последние IT технологии, что позволит создать полноценный хаб для деловых встреч, семинаров и конференций различного формата. Это не просто место для сдачи в аренду. Это долгоиграющая стратегия создания креативно-интеллектуального места для прогрессивных деловых людей, которые могут удовлетворить любые свои пожелания в бизнес сфере, начиная от рабочего пространства, завершая проведением различного рода ивентов и корпоративных мероприятий», - рассказывает куратор процесса ребрендинга многопрофильной группой Wisher Enterprise, которая выступила инициатором открытия отеля сети Mercure совместно с AccorHotels, Алексей Акимович Абасов.

Проект реконструкции 5-го этажа Mercure Congress Centre до конца 2017 года

Проект реконструкции 5-го этажа Mercure Congress Centre до конца 2017 года

Проект реконструкции и ребрендинга отличается от строительства отеля с нуля, и требования международных стандартов бренда Mercure, начиная от требований к пожарной безопасности в гостиничных объектах, более жесткие и строгие, нежели того требует украинское законодательство. Общая вместительность Mercure Congress Centre – до 2000 человек, всего он будет включать 2 основных зала на 4-м и 5-м этажах делового комплекса: зал «Довженко» (1200 м2), зал «Спилберг» (1000 м2) – оба трансформируемые с помощью мобильных звукоизоляционных перегородок.

Зал «Довженко» (1200 м2)

Зал «Спилберг» (1000 м2)

Для менее масштабных мероприятий конгресс-хол предложит залы поменьше: «Скорсезе» площадью 75 м2 и «Кэмерон» площадью 45 м2, комнату для деловых переговоров и зал-библиотеку. Для торжественных мероприятий клиентам предложат банкетные залы «Хичкок» (380 м2) и «Феллини» (350м2). Используемые современные технологические решения дают возможность проводить мероприятий любого формата – от бизнес-событий до свадеб и банкетов, рассчитанных как на 10, так и на 1500 гостей.

«Многофункциональный конгресс центр позволит проводить мероприятия разной сложности и формата. Наша главная цель - предоставить качественный продукт, сочетающий комплекс услуг: проживание, конференц-сервис, кейтеринг, и широкий спектр дополнительных возможностей. Мы уверены: лояльность к нашим гостям позволит воплотить максимально успешные и интересные проекты», - объясняет Абасов А.А.

Отель брэнда Mercure будет ориентирован на все сегменты туристов, включая деловых гостей и путешествующих индивидуально. Но, безусловно, ставка будет делаться на корпоративных клиентов, поэтому безусловным преимуществом конгресс-центра будет удобное расположение и транспортная развязка, близость к вокзалу и аэропорту Жуляны, центру города и его деловым кварталам. Ценовая политика, над которой работают как местные, так и европейские специалисты, будет учитывать все положительные и отрицательные стороны рынка, и будет клиент-ориентированной, взвешенной и продуманной.

«Наш девиз - «В гармонии с людьми и странами». Это значит, что мы создали все условия для того, чтобы гости чувствовали себя максимально комфортно. В отеле есть уютные и современные номера, шикарная летняя терраса, на которой в летний период можно проводить различные ивенты высокого уровня, открытый бассейн, чем не все отели могут похвастаться, конференц-сервис для организации мероприятий любого формата. Для наших гостей работает несколько ресторанов, один из которых имеет собственную пивоварню. На территории комплекса есть крупный торговый центр, что очень удобно, ведь нет необходимости куда-либо выезжать. Все необходимое рядом, на одной территории», - рассказывает маркетинг менеджер, руководитель Киевского публичного агентства коммуникаций/PR Инна Ковальчук.

Группа Accor Hotels является сетью № 1 в Европе по количеству отелей, и ежедневно происходит запуск последних новаций гостиничного бизнеса. Новый проект наиболее масштабного в Украине MercureCongressCentre внесет свой вклад в развитие экономики Украины, уверены отельеры, создаст необходимые рабочие места и принесет в страну философию высоких стандартов проведения деловых мероприятий и европейского вектора развития бизнеса.