Пожар в Киеве: на улице Светлицкого горят МАФы (фото)

В Киеве на ул. Светлицкого 30/20 горят МАФы. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

"Прямо сейчас горит МАФ по улице Светлицкого, 30/20. На место уже прибыли бойцы пожарной охраны ГосЧС. О пострадавших не сообщается", - отметили в сообщении.

Причины возгорания пока неизвестны. Информации о жертвах нет.

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Обстоятельства возникновения пожара будут выяснять сотрудники ГСЧС и полиция.

Напомним, в Киеве в этом году снесли больше тысячи МАФов.