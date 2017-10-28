Кличко решил снять с аукциона здание в Соломенском ландшафтном парке

Киевский городской председатель Виталий Кличко поручил снять техническую постройку на улице Механизаторов, 7-А с торгов в связи с разработкой комплексной концепции реконструкции Соломенского ландшафтного парка.

Читайте такжеКличко: Весной парк Партизанской славы будет соответствовать европейским стандартам отдыхаВ рамках концепции, которая сейчас разрабатывается, будет принято решение о возобновлении использования общественной уборной, или же перепрофилирования данного нежилого здания. Обсуждать варианты и нарабатывать решения будут совместно с инициативной группой общественности Соломенского района. Об этом заявил директор КП «Киевский центр городской среды» Денис Пивнев.

Он отметил, что сегодня нежилой дом на ул. Механизаторов, 7-А площадью 94,3 кв. м на праве частной собственности не зарегистрирован.

«Это здание, которое является общественной уборной, было внесено в Программу приватизации коммунального имущества территориальной общины города Киева в 2012 году как здание без номера на пересечении улиц Соломенской и Волгоградской. В 2017 адрес объекта был уточнен на ул. Механизаторов, 7-А. Одновременно объект был выставлен на продажу путем аукциона, что обеспечивает наиболее конкурентную возможность реализации коммунального имущества», – отметил Денис Пивнев.

Директор КП «Киевский центр городской среды» отметил, что решение об отводе земельного участка площадью 1,65 га обществу с ограниченной ответственностью «Интерлекс» для строительства, эксплуатации и обслуживания аттракционов, мест отдыха и торговых павильонов на ул. Механизаторов в Соломенском районе г. Киева в долгосрочную аренду на 15 лет было утверждено еще 12 февраля 2004 года решением Киевсовета.

«В 2012 году Киеврада пыталась в одностороннем порядке отменить указанное решение и разорвать договор аренды земельного участка. Но хозяйственные суды в 2015 году приняли решение не в пользу истца. Однако киевские власти не связывали арендатора земельного участка с этим имуществом и не оказывали ему приоритетного права на его приобретение», – добавил Денис Пивнев.