Двухлетний мальчик и его няня пострадали от нападения овчарки без намордника

Дарий с няней Татьяной гуляли по набережной, когда вдруг из кустов к ним выбежала немецкая овчарка без намордника, говорится в сюжете ТСН. Ребенка женщина сразу взяла на руки, но пес начал нападать и кусать малыша за ноги. В это время хозяин животного, по словам няни, стоял и просто наблюдал.

Спасать женщину и ребенка от собаки бросились прохожие. Но у них все таки остались многочисленные порезы и следы от укусов.

По словам врача, при осмотре у ребенка зафиксированы множественные ссадины от укусов на обеих ногах. Без травм не обошлась и женщина - у нее огромный синяк и порезы от зубов.

Татьяна рассказывает, что сначала ей удалось отбиться от собаки и потихоньку женщина начала отходить, но вдруг собака снова бросилась к ним.

На помощь Татьяне и ребенку пришли рыбаки, когда увидели попытки женщины защитить мальчика от собаки. Андрей прибежал на помощь первый. "Отбили собаку, потом "вежливо" поговорили с ее владельцем. Он держал собаку, но она агрессивная, не реагировала на его команды, а сам парень не понимал что случилось", - говорит Андрей.

Владелец собаки 20-летний Дмитрий своей вины не признает. Овчарку он держит в квартире в клетке метр на метр, чтобы та не портила имущество.

Александра Зварыч мама малыша написала заявление в полицию на владельца собаки. Ему грозит штраф в 51 грн. Но мама ребенка не собирается останавливаться и хочет добиться максимального наказания для владельца собаки.