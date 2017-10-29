Стрелку в киевском суши-баре грозит до 15 лет тюрьмы, раненный в голову посетитель в тяжелом состоянии - полиция

Действия злоумышленников, которые открыли стрельбу в одном из ресторанов Киева на Печерске, квалифицированы как покушение на убийство. Об этом сообщила пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик в эфире телеканала «112 Украина».

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"Мы пообщались со свидетелями этого происшествия, с персоналом заведения. Они рассказали, что сначала зашел в заведение потерпевший, он просидел буквально минут 10, потом к нему подошли трое мужчин, начали ругаться. В разгар этого конфликта один из них достал оружие и выстрелил потерпевшему в голову. в настоящее время следователи квалифицируют это происшествие как покушение на убийство. Это статья 115 Уголовного кодекса Украины через ст. 15 УК, которая предусматривает до 15 лет лишения свободы», - сказала она.

По ее словам, пострадавшим оказался уроженец Львовской области 1975 года рождения, который в последнее время проживал в Киеве.

"Его состояние тяжелое. Он находится в больнице, ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Мы также уже обнаружили камеры видеонаблюдения, которые зафиксировали троих злоумышленников, двое из них - люди молодого возраста, один - мужчина старшего возраста. По словам свидетелей и очевидцев, они - кавказской внешности. Конечно, на их поиски в настоящее время ориентированы все наряды - как патрульные, так и оперативный блок полиции Киева", - отметила пресс-секретарь.

Как сообщал УНИАН, 28 октября в ресторане на ул. Евгения Коновальца, что в Печерском районе Киева, в результате конфликта между четырьмя неизвестными был ранен в голову мужчины из огнестрельного оружия. Злоумышленники скрылись с места преступления.