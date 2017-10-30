Кличко обещает, что в городе до конца года отремонтируют рекордные 300 км дорог

15:27, 30 октября 2017
Киев
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Кличко подчеркнул, что на сегодня капитально отремонтировано большинство дорог и внутриквартальных проездов.

Киевский городской голова также напомнил, что после ремонта уже запущены такие крупные объекты, как бульвар Дружбы народов

Столичная власть делает все возможное, чтобы завершить все амбициозные планы на этот год относительно ремонта столичных дорог - их запланировано отремонтировать 300 км. И все работы до конца года завершат. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время инспекции ремонтных работ на Набережном шоссе и Пешеходном мосту.

Кличко подчеркнул, что на сегодня капитально отремонтировано большое количество дорог и внутриквартальных проездов. Однако, добавил он, ухудшения погодных условий иногда мешает ремонтным работам. При этом, отметил мэр Киева, ремонт активно продолжается, и автодоровцы не теряют ни одной возможности для выполнения работ. «Работы будут продолжаться. Мы делаем все, чтобы завершить все амбициозные планы на этот год относительно ремонта столичных дорог», - сказал Виталий Кличко. Он также добавил, что ведутся проектно-изыскательские работы с целью раннего весеннего старта дорожного сезона 2018 года.

Мэр Киева проинспектировал завершение ремонтных работ на Пешеходном мосту, который связывает правый берег столицы и Труханов остров. «Несколько лет назад здесь делали ремонт. Однако он был сделан некачественно. Сейчас мы видим совершенно обновленный городов», - сказал Кличко. На мосту протяженностью 0,43 км покрытие пешеходной части правобережных и левобережных подходов из фигурных элементов мощения; устроено асфальтобетонное покрытие; установлены новые чугунные секции перильного ограждения; окрашенные - перильная ограда, столбы освещения, подвески, цепи на мосту. Также установлены преграды на подходах к мосту и со стороны проезда от лестницы Магдебургского права. Это не будет мешать передвижению прохожих, но будет блокировать движение автомобилей; также установлены подземные контейнеры для сбора твердых отходов. Сейчас осталось завершить работы по нанесению 130 метров разметки. Стоимость выполнения ремонта – 17 млн грн.

Киевский городской голова также напомнил, что после ремонта уже запущены такие крупные объекты, как бульвар Дружбы народов, Воздухофлотский проспект и проспект Глушкова, путепроводы на проспекте Науки и Одесской площади, Кольцевая дорога. При этом, добавил он, речь идет не только о замене асфальтового покрытия, но и замену ограждения, освещения, тротуаров. «Все это должно соответствовать европейским стандартам. Я уверен, что киевляне испытывают качественные изменения на столичных дорогах», - добавил он.

Сейчас также продолжается капитальный ремонт Набережного шоссе на участке от Почтовой площади до моста Метро - 2,6 км. Виталий Кличко подчеркнул, что последний раз ремонт здесь роблили в 1986 году. Ориентировочная стоимость строительных работ – 124 млн. грн. По словам мэра Киева, на сегодня уже устроено двухслойное асфальтобетонное покрытие с полімерасфальтобетону. Эти работы полностью выполнены на проезжей части в направлении Почтовой площади. Кроме того, нанесено временную разметку краской и переустроена гранитный бортовой камень. Кличко также подчеркнул, что ремонт второй части начнется весной 2018 года, как только позволят погодные условия.

Кроме того, начат ремонт улицы Елены Телиги, вул. Алма-Атинской. Все эти объекты - переходные и работы на них будут завершены в 2018 году. Мэр Киева также рассказал, что в столице сейчас также обустраивают современные наземные пешеходные переходы, которые имеют повышение и таким образом служат своего рода ограничителем скорости для авто. На сегодня таких переходов уже 56 по всему городу и сделаны они по европейским стандартам.

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Теги: #Киев#Кличко#ремонт дорог