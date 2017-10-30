Кличко обещает, что в городе до конца года отремонтируют рекордные 300 км дорог

Столичная власть делает все возможное, чтобы завершить все амбициозные планы на этот год относительно ремонта столичных дорог - их запланировано отремонтировать 300 км. И все работы до конца года завершат. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время инспекции ремонтных работ на Набережном шоссе и Пешеходном мосту.

Кличко подчеркнул, что на сегодня капитально отремонтировано большое количество дорог и внутриквартальных проездов. Однако, добавил он, ухудшения погодных условий иногда мешает ремонтным работам. При этом, отметил мэр Киева, ремонт активно продолжается, и автодоровцы не теряют ни одной возможности для выполнения работ. «Работы будут продолжаться. Мы делаем все, чтобы завершить все амбициозные планы на этот год относительно ремонта столичных дорог», - сказал Виталий Кличко. Он также добавил, что ведутся проектно-изыскательские работы с целью раннего весеннего старта дорожного сезона 2018 года.

Мэр Киева проинспектировал завершение ремонтных работ на Пешеходном мосту, который связывает правый берег столицы и Труханов остров. «Несколько лет назад здесь делали ремонт. Однако он был сделан некачественно. Сейчас мы видим совершенно обновленный городов», - сказал Кличко. На мосту протяженностью 0,43 км покрытие пешеходной части правобережных и левобережных подходов из фигурных элементов мощения; устроено асфальтобетонное покрытие; установлены новые чугунные секции перильного ограждения; окрашенные - перильная ограда, столбы освещения, подвески, цепи на мосту. Также установлены преграды на подходах к мосту и со стороны проезда от лестницы Магдебургского права. Это не будет мешать передвижению прохожих, но будет блокировать движение автомобилей; также установлены подземные контейнеры для сбора твердых отходов. Сейчас осталось завершить работы по нанесению 130 метров разметки. Стоимость выполнения ремонта – 17 млн грн.

Киевский городской голова также напомнил, что после ремонта уже запущены такие крупные объекты, как бульвар Дружбы народов, Воздухофлотский проспект и проспект Глушкова, путепроводы на проспекте Науки и Одесской площади, Кольцевая дорога. При этом, добавил он, речь идет не только о замене асфальтового покрытия, но и замену ограждения, освещения, тротуаров. «Все это должно соответствовать европейским стандартам. Я уверен, что киевляне испытывают качественные изменения на столичных дорогах», - добавил он.

Сейчас также продолжается капитальный ремонт Набережного шоссе на участке от Почтовой площади до моста Метро - 2,6 км. Виталий Кличко подчеркнул, что последний раз ремонт здесь роблили в 1986 году. Ориентировочная стоимость строительных работ – 124 млн. грн. По словам мэра Киева, на сегодня уже устроено двухслойное асфальтобетонное покрытие с полімерасфальтобетону. Эти работы полностью выполнены на проезжей части в направлении Почтовой площади. Кроме того, нанесено временную разметку краской и переустроена гранитный бортовой камень. Кличко также подчеркнул, что ремонт второй части начнется весной 2018 года, как только позволят погодные условия.

Кроме того, начат ремонт улицы Елены Телиги, вул. Алма-Атинской. Все эти объекты - переходные и работы на них будут завершены в 2018 году. Мэр Киева также рассказал, что в столице сейчас также обустраивают современные наземные пешеходные переходы, которые имеют повышение и таким образом служат своего рода ограничителем скорости для авто. На сегодня таких переходов уже 56 по всему городу и сделаны они по европейским стандартам.