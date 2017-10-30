В Киеве завершили ремонт дороги Набережного шоссе

В Киеве возобновили движение транспорта по Набережному шоссе. Об этом сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации Сергей Симонов в Facebook.

«Движение открыто. Город задышал - одна из самых мощных магистралей столицы снова движется. Покрытие шоссе сделано из полимерасфальтобетона. Оно гораздо прочнее и устойчивое к соли, которой посыпаются дороги зимой», - написал городской чиновник.

При этом он добавил, что на Набережном шоссе капитальный ремонт продолжится в следующем году.

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«Впереди - укладка тротуаров из ФЭМов, озеленение прилегающей территории и установление нового барьерного ограждения», - отметил Симонов.

Как сообщал УНИАН, организация движения транспорта на Набережном шоссе была изменена с 1 октября. Так, в связи с выполнением работ по капремонту шоссе, движение транспорта на участке от станции метро «Днепр» в направлении Почтовой площади было закрыто. Движение на этом участке было организовано во встречном направлении.