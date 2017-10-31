В КГГА рассказали, что центры предоставления админуслуг ежемесячно обслуживают около 70 тысяч киевлян

Каждый месяц через разветвленную систему Центров предоставления административных услуг города Киева в столичные ЦПАУ обращаются около 70 тысяч киевлян. Об этом сообщил заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

В столице административные услуги можно получить в Центре предоставления административных услуг г. Киева (99 услуг), 10 районных отделениях центра предоставления административных услуг и 3 их филиалах (151 услуга).

«Самые популярные услуги, которые получают киевляне, – это оформление паспорта гражданина Украины в форме ID-карты и паспорта гражданина Украины для выезда за границу, государственная регистрация прав на недвижимое имущество, предоставление услуг в сфере земельных отношений, государственная регистрация юридических лиц и физических лиц-предпринимателей и регистрация места проживания/пребывания физических лиц», – рассказал Поворозник.

Он отметил, что для удобства посетителей в центрах разработана и внедрена система навигации, обустроены современные детские уголки, усовершенствована система электронной очереди и предварительной записи на прием, введено смс-информирование заявителей о состоянии рассмотрения дела.

«Сейчас для предотвращения образования очередей в районных Центрах создан отдел администраторов мобильного реагирования. Он состоит из 43 администраторов, которые выезжают к наиболее загруженные ЦПАУ и помогают ускорить работу. На портале административных услуг каждый желающий имеет возможность подать электронное обращение, получить информацию о возможных услугах и состоянии очереди, заказать 5 видов услуг через «Личный кабинет», – отметил заместитель председателя КГГА.

По его словам, на этом развитие центров предоставления административных услуг не останавливается, и уже в следующем году будут открыты обновленные районные центры и их новые территориальные подразделения.

«Кроме того, запланировано внедрение административных услуг в электронном виде, в частности, с помощью карточки киевлянина в качестве идентификатора лица, оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу и паспорта гражданина Украины в форме ID-карты в районных центрах предоставления административных услуг. Отдельное внимание уделяется повышению квалификации персонала центров через проведение тренингов и учений», – отметил Николай Поворозник.

Справочно.

Центры работают по удобному для столичных жителей графику с понедельника до четверга с 9:00 до 20:00; в пятницу с 9:00 до 16:45, в субботу – с 9:00 до 16:00. Администраторы центров работают без перерыва на обед.