Метро на Виноградарь: опубликованы проекты новых станций (фото)

У проектировщиков метро на Виноградарь уже готовы новые окончательные варианты вида платформ четырех станций. Журналисты показали их, передает "Вечерний Киев".

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"Мы сейчас полностью изменили вид станций. Вот на будущей станции "Проспект Правды" предлагаем применить металлические панели свежего желтого цвета. Это у нас такая ассоциация с советской газетой "Правда", в честь которой когда-то был назван проспект. А если серьезно, то желтый - цвет солнца и радости. Сам проспект, до постройки метро, уже изменит свое название", - говорит главный архитектор института "Киевметропроект" Ярослав Левандовский.

"Здесь мы впервые применили высокие стеклянные панели на путевых стенах вместо привычных керамических плиток, гранита. Сквозь стекло можно будет увидеть бетонный корпус станции. Благодаря подсветке получится интересная игра полутеней. Можно будет рассматривать, из чего состоит станция", - добавил он.

"Проспект Правды" будет создаваться в очень ограниченном пространстве. Поэтому ее спроектировали с боковыми платформами, а вестибюль "развернули" перпендикулярно к станции из-за нехватки места, переход для пассажиров сделали над путями.

Станция метро "Мостицкая" расположится возле зеленой зоны, недалеко от конечной остановки троллейбуса №5. У нее аскетичный дизайн с зелеными путевыми стенами и гранитный пол. Все новые станции будут с гранитным покрытием пола как наиболее износостойким материалом. Но здесь предусмотрен один важный нюанс: шумопоглощающие экраны спрячут под панелями из перфорированного фиброцемента.

Выход со станции "Мостицкая" - необычный. Здесь не центр города с его ограничениями по архитектуре, поэтому на крыше хотят обустроить газон, он станет естественно зеленым.

Для станций, которые будут строиться после 2020 года (вторая очередь), также разработаны архитектурные проекты их внутренней отделки. Станция "Виноградарь" разместится внутри строящегося на месте садов совхоза "Пуща Водица" огромного жилого массива сразу за гигамаркетом.

"Мы сделали попытку обыграть название "Виноградарь" и создать с помощью 90 темно-фиолетовых светильников ассоциации с виноградом. Само пространство станции, чтобы его визуально расширить, предложили обустроить без традиционно выделенной путевой стены. Все своды будут единой конструкцией из белых крупногабаритных панелей", - рассказывает Левандовский.

У станция "Маршала Гречко" будет классический павильон входа. Но с эскалаторами, доставляющими пассажиров на глубину до 5 метров до вестибюля. Путевую стену украсили нишами, где размещены вертикальные светильники. Потолок над путями, который также с функцией шумоподавления, имеет рельеф, углубления и визуально отделен синим цветом от потолка платформы.

Проектами интерьеров всех четырех станций архитекторы института "Киевметропроект" занимались в течение года, переделывали их, и скоро представят заказчикам строительства - "Киевскому метрополитену".

Как сообщал УНИАН, коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" намерен построить станции метро "Мостицкая" и "Проспект Правды" на участке Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" до жилого массива столицы Виноградарь до конца 2019 года.