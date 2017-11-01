До конца года на улицах Киева будет установлено еще почти 2 тысячи камер видеонаблюдения - Кличко

Система видеонаблюдения, которую продолжают устанавливать в Киеве в рамках программы «Безопасная столица», уже доказала свою эффективность. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала «Newsone».

Мэр напомнил, что три года назад во время визита в Израиль ознакомился с работой системы видеонаблюдения Тель-Авива. Похожую систему реализовали и в Киеве в рамках программы «Безопасная столица». За счет городского бюджета и используя опыт израильских специалистов был создан дата-центр. В Киеве уже установлено 4 тысячи интеллектуальных видеокамер: на мостах, в метрополитене, в ключевых местах скопления людей, в объектах социальной инфраструктуры, в школах и детсадах. Кроме того, столичная власть подключает к общегородской системе камеры частных заведений.

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«До конца года появится еще почти 2 тысячи интеллектуальных камер. Они уже дают эффект. Недавно произошел резонансный случай, когда похитили ребенка из детсада. Используя камеры, полиция быстро установила личность, которая похитила ребенка, и примерное ее местонахождение. В результате оперативных действий полиции ребенка нашли», – отметил Виталий Кличко.

Городской голова подчеркнул, что столице для обеспечения порядка необходимо большее количество камер.

«Наша задача – чтобы таких камер было не десятки, а сотни тысяч. В Лондоне, например, установлено около миллиона камер видеонаблюдения. Это является одним из эффективных методов противодействия преступности. Каждый преступник должен знать, что он будет идентифицирован и будет нести ответственность за правонарушения», – подчеркнул мэр.