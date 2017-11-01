В Голосеевском районе через две недели будет открыт новый детсадик

Через две недели в Голосеевском районе откроется новый детский сад, рассчитанный на 110 мест. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, который проверил завершения всех работ перед вводом садика в эксплуатацию.

Дошкольное учебное заведение (ясли-сад) №106, расположено на просп. Науки, 65, рассчитано на 6 групп. В частности, будет открыто две группы для детей в возрасте от 2 до 3 лет и четыре дошкольные группы для детей в возрасте от 3 до 6 (7) лет с режимом работы 12 часов. В садике есть бассейн, спортивный и танцевальный залы, а при строительстве использовались современные технологии. Стоимость строительных работ - почти 77 млн грн. В ближайшие дни начнется прием детей в садик через электронную систему записи. «Через две недели садик уже будет принимать детей. И я очень рад, что мы вводим в эксплуатацию такой современный объект с бассейном, большими и светлыми помещениями. Я горжусь тем, что мы постепенно меняем Киев и строим и открываем подобные заведения», - сказал Виталий Кличко.

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Мэр Киева отметил, что столичная власть значительно увеличила финансирование на образование и воспитание детей. Кличко напомнил, что в этом году в Киеве в целом откроется 10 новых детсадов – как вновь построенных, так и реконструированных. «Наша задача - чтобы наши дети учились и воспитывались в современных учебных заведениях», - добавил столичный градоначальник. Мэр Киева также отметил, что на этой неделе будет открыт еще один новый садик на ул. Закревского.

При этом Виталий Кличко подчеркнул, что детсады, которые сдаются в эксплуатацию в Киеве, должны отвечать всем современным стандартам. Кроме того, отметил он, к качеству работ, осуществленных в садиках, не должно быть претензий.

По словам мэра Киева, если три года назад очередь в детсады столицы составляла более 15 тыс детей, то за три года ее уменьшили почти в три раза. «И наша задача - через два-три года очереди в детсады в Киеве вообще не должно быть», - добавил Виталий Кличко.