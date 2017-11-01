Кличко назвал сроки начала реконструкции Шулявского путепровода

Реконструкция путепровода на пересечении проспекта Победы и ул. Гетьмана начнется в конце этого года. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала «Newsone».

«Есть уже все согласования, до конца года работы начнутся. И весной следующего года выйдут на полную мощность. Для полного запуска новой развязки нужно полтора года», – подчеркнул мэр.

Читайте такжеВ Голосеевском районе через две недели будет открыт новый детсадик

Виталий Кличко отметил, что для строительства съезда направо с проспекта Победы на вул. Гетьмана придется снести часть цеха завода «Большевик».

Комментируя проект реконструкции путепровода, который выбрали столичные власти, Виталий Кличко в очередной раз подчеркнул, что главными критериями были стоимость работ, сроки воплощения проекта и оптимальная организация движения.

«Трехуровневая развязка, проект которой предлагали, красиво выглядит, но на нее нужно больше чем 3 миллиарда гривень и около трех лет на строительство. Учитывая то, что часть ее проходила бы глубоко под землей, нужно было бы провести, в частности, большие работы по установке станций откачки воды», – сказал Виталий Кличко.