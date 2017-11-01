В Киеве во вторник открыли офис общественной платформы "Центр Развития Города"

Во вторник, 31 октября, в Киеве по улице Мишуги, 7-А (Дарницкий район), был открыт первый офис новой общественной платформы «Центр Развития Города», созданной для объединения и коммуникации киевлян с активной позицией. Об этом сообщается на странице ЦРГ в Facebook.

«На открытии офиса ЦРГ присутствовали общественные деятели, столичные активисты, лидеры мнений и журналисты, которые стремятся совместными усилиями изменить свой город к лучшему. Цель создания платформы – совместная реализация лучших проектов развития города», – отмечается в сообщении.

Сообщается, что на открытии офиса лидер ЦРГ, общественный деятель и депутат Киевсовета Людмила Костенко рассказала об идее создания Центра, а также презентовала проекты в сферах экологии, защиты животных, медицины и другие, которыми уже занимается общественная платформа.

Читайте такжеДепутат Киевсовета Людмила Костенко: Мы создали совместную общественную платформу для развития Киева

«По словам Костенко, главная задача организации – объединить единомышленников, которые хотят видеть положительные изменения в Киеве и готовы прилагать к этому немалые усилия. ЦРГ создан в первую очередь для информирования и объединения людей, упрощения их взаимодействия и помощи в организационных вопросах», – передает пресс-служба общественной платформы.

Кроме того, в ЦРГ обращают внимание на то, что воспользоваться офисом Центра для проведения тренингов, семинаров, переговоров и круглых столов может каждый общественный деятель или активист.

«Договориться о проведении мероприятия столичные активисты могут, позвонив по номеру (044) 338-44-02, на странице Центра в Facebook, или же просто посетив офис любой будний день с 10:00 до 19:00», – подчеркивают в пресс-службе ЦРГ.

Отметим, что, согласно сообщению, в будущем «Центр Развития Города» планирует предоставлять гражданам также юридическую поддержку.